Экономика Азербайджана в январе 2018 г. выросла

БАКУ /Trend/ - Объем ВВП Азербайджана в январе 2018 года составил около 6,05 миллиарда манатов, что на два процента больше, чем в аналогичный период 2017 года, следует из отчета Государственного комитета по статистике, опубликованного в четверг.

Объем ВВП, приходящийся на душу населения, составил 618,5 маната.

По итогам прошлого месяца объем ВВП, произведенный в ненефтяном секторе страны, вырос на 3,9 процента в сравнении с январем 2017 года, а в нефтегазовом секторе наблюдалось снижение на 0,5 процента.

В структуре ВВП Азербайджана 48,4 процента (почти 2,93 миллиарда манатов) сформированы в сфере промышленности, шесть процентов (365,3 миллиона манатов) - в строительстве, 2,7 процента (160,6 миллиона манатов) - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили семь процентов ВВП Азербайджана.

Согласно отчету, 9,6 процента ВВП (583,4 миллиона манатов), произведенного в секторе услуг, пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 6,5 процента (390,2 миллиона манатов) - на транспорт и складское хозяйство, 2,5 процента (152,6 миллиона манатов) - на размещение туристов и сферу общепита, 1,5 процента (93,6 миллиона манатов) - информационные и коммуникационные услуги, 15,8 процента (952,9 миллиона манатов) - на другие сферы услуг.

Официальный курс на 15 февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.