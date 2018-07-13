Увеличился объем инвестиций в промсектор Казахстана

БАКУ /Trend/ - Объем инвестиций в основной капитал промышленного сектора Казахстана вырос на 44,2 процента, до 2,1 триллиона тенге по итогам января-мая 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, передает EnergyProm.

С учетом инфляции рост в сопоставимых ценах составил 31,2 процента год-к-году.

Наибольший объем традиционно пришелся на нефтяную Атыраускую область — 1,3 триллиона тенге, это на 71,1 процента больше показателя аналогичного периода 2017 года (58,7 процента от общей доли инвестиций в промышленный сектор в Казхастане).

Также в тройке лидеров — Туркестанская область (222,7 миллиарда тенге, рост в 2,9 раза за год) и Мангистауская область (89 миллиарда тенге, объем инвестиций сократился на 30,3 процента за год).

Почти три четверти всех капиталовложений в промышленность направлены в горнодобывающий сектор — 1,6 миллиарда тенге, что на 56,6 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Еще 19 процентов пришлось на сегмент переработки — 404,8 миллиарда тенге, на 33,6 процента больше, чем годом ранее.

На энергоснабжение и водоснабжение пришлось менее 8 процентов от всех инвестиций в промышленный сектор Казахстана.

В горнодобывающей сфере 88,5 процента капвложений направлено в сферу добычи нефти и газа — 1,4 триллиона тенге (на 68,1 процента больше, чем за январь-май 2017 года).

В сегменте переработки основной объем инвестиций также пришелся на сферу, связанную с нефтью. В производство кокса и продуктов нефтепереработки было вложено 225,4 миллиарда тенге, что на 38,3 процента больше, чем годом ранее.

Курс тенге на 13 июля составил 344 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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