Крупнейший ж/д оператор Юго-Восточной Европы присоединился к Транскаспийскому маршруту

11 сентября 2018 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Grampet Group, крупнейший железнодорожный и логистический оператор Румынии и Юго-Восточной Европы, присоединился к Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ), сообщают румынские СМИ.

Как отмечается, это первая европейская компания, которая присоединилась к ТМТМ.

Президент Grampet Group, слова которого приводят СМИ, отметил, что ТМТМ позволит трансформировать Румынию в логистическую платформу Европы и Азии, создать 100 тысяч новых рабочих мест и способствовать поступлению в государственный бюджет свыше одного миллиарда евро.

ТМТМ является инициативой транспортно-логистических компаний из Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции для перевозки грузов из Китая в Европу.

Как ранее сообщал Trend заместитель председателя правления Казахстанских железных дорог Максат Кабашев, потенциал роста товарооборота в регионе ТМТМ составляет от 646 до 922 миллиардов долларов к 2020 году, что в грузовом потенциале эквивалентно 300 тысячам контейнеров.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Оглашены сроки очередного раунда переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном
Политика 17:20
11 компаний хотят участвовать в строительстве газопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию
Энергетика 17:15
ВБ прокомментировал возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 17:08
Всемирный банк меняет стратегию по Азербайджану (Эксклюзив)
Бизнес 15:35
Оглашены сроки завершения работ по расширению производства на азербайджанском стекольном заводе (Эксклюзив)
Бизнес 15:28
В Азербайджане выросло число парков отдыха
Общество 15:03
Лента новостей
В ООН назвали необходимую для помощи сирийским беженцам сумму
В мире 19:08
Казахский порт "Актау" утратил международный статус
Казахстан 19:02
Американская компания установит в Узбекистане солнечные панели
Узбекистан 18:49
В Азербайджане создано более 30 новых специальностей профобразования
Общество 18:48
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Политика 18:43
Турция направит наблюдателей на учения "Восток-2018"
Турция 18:38
Администрация Президента: Участвующие в незаконных формированиях граждане Азербайджана привлекаются к уголовной ответственности
Политика 18:35
Президент Ильхам Алиев выделил средства на материально-техническое оснащение религиозных общин
Политика 18:34
В Азербайджане создаются новые правила регулирования страховых случаев
Бизнес 18:21