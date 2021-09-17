Президент Узбекистана предложил разморозить афганские активы в зарубежных банках

БАКУ/Trend/- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разморозить госактивы Афганистана, находящиеся в зарубежных банках, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

«Учитывая гуманитарную обстановку, предлагаем рассмотреть возможность разморозки афганских счетов в зарубежных банках», - сказал Мирзиёев, выступая на юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

Глава государства предложил регулярно проводить встречи высокого уровня в формате ШОС - Афганистан в связи со сложившейся ситуацией в стране.

«Для консолидации усилий и широкого обсуждения вопросов урегулирования в Афганистане предлагаем регулярно проводить встречи высокого уровня с привлечением государств-наблюдателей и партнеров в формате ШОС – Афганистан», - сказал он и выразил готовность провести первую подобную встречу в Узбекистане.

«Готовы организовать первую такую встречу в Ташкенте», - заявил Шавкат Мирзиёев.

Напомним, что сегодня, 17 сентября, в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона начался юбилейный саммит ШОС.