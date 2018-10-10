Цены на азербайджанскую нефть 9 октября возобновили рост

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста во вторник составила 86,49 доллара за баррель, что на 1,21 доллара больше показателя за понедельник, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light девятого октября составила 85,68 доллара за баррель, подорожав на 1,2 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 82,64 доллара за баррель, что на 1,24 доллара больше показателя понедельника.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого октября составила 85,21 доллара за баррель, что на 1,22 доллара больше предыдущего показателя.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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