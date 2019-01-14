Министр энергетики Саудовской Аравии примет участие в заседании ОПЕК + в Баку

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих примет участие в заседании ОПЕК +, которое пройдет в Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на FXStreet.

«Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подтвердил свое участие во встрече ОПЕК+, которая состоится в столице Азербайджана», - говорится в сообщении.

Аль-Фалих добавил, что ОПЕК + продолжит выполнять обязательства по сокращению добычи.

Ранее сообщалось, что заседание Совместного комитета министров по мониторингу выполнения сделки в рамках ОПЕК+ состоится в феврале–марте 2019 года в Баку.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

На четвертой министерской встрече стран ОПЕК и ОПЕК+ было достигнуто соглашение о возвращении к 100-процентному выполнению сделки, то есть увеличению добычи на один миллион баррелей в сутки. Азербайджан поддержал это новое соглашение стран ОПЕК и ОПЕК+.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.