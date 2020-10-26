Мировые инвестиции в энергоснабжение вырастут почти до $1,9 трлн в течение десяти лет

Энергетика 26 октября 2020 17:35 (UTC+04:00)
Мировые инвестиции в энергоснабжение вырастут почти до $1,9 трлн в течение десяти лет
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