Заседание техкомитета ОПЕК+ перенесли на 31 мая
Заседание технического мониторингового комитета стран ОПЕК+ состоится 31 мая, накануне встречи министерского мониторинга и министерской конференции ОПЕК+, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Изначально заседание технического мониторинга было назначено на 25 мая.
В технический комитет ОПЕК+ входят эксперты от профильных министерств восьми стран - участниц соглашения. Специалисты собираются в формате видеоконференции каждый месяц и готовят аналитический доклад о ситуации на рынке нефти для министерской панели.
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