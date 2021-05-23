Заседание техкомитета ОПЕК+ перенесли на 31 мая

Заседание технического мониторингового комитета стран ОПЕК+ состоится 31 мая, накануне встречи министерского мониторинга и министерской конференции ОПЕК+, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально заседание технического мониторинга было назначено на 25 мая.

В технический комитет ОПЕК+ входят эксперты от профильных министерств восьми стран - участниц соглашения. Специалисты собираются в формате видеоконференции каждый месяц и готовят аналитический доклад о ситуации на рынке нефти для министерской панели.