Производство дизельного топлива на НПЗ STAR увеличилось в январе 2025 года

БАКУ/Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), произвел 633 329 тонн дизельного топлива в январе 2025 года, что на 8,85% больше по сравнению с 581 803 тоннами в январе 2024 года, сообщает Trend со ссылкой на оценки Управления по регулированию энергетических рынков (EPDK) Турции.

Поставки нефти на НПЗ составили 926 974 тонны в январе 2025 года, что на 1,37% меньше, чем 939 838 тонн в январе 2024 года.

Отметим, что НПЗ STAR начал свою работу 19 октября 2018 года. Он обеспечивает интеграцию переработки нефти и нефтехимии и является крупнейшей инвестицией в реальный сектор Турции.

С конца 2024 года мощность переработки нефти завода составила 13 миллионов тонн в год. НПЗ STAR производит различные нефтепродукты, включая дизель, нафту, авиационное топливо, и обеспечил около 18 процентов потребности Турции в переработанных нефтепродуктах в 2023 году. Ежегодное производство нафты практически полностью удовлетворяет потребности нефтехимического комплекса Petkim в сырье.

X: @Lyaman_Zeyn