Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысил 240 млн

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 23 апреля составил 248,81 миллиона манатов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Все операции пришлись на сделки по облигациям на вторичном рынке. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR.

За день были заключены 3,6 тысячи сделок по облигациям.

Официальный курс на 23 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.