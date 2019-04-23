Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысил 240 млн

23 апреля 2019 20:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 23 апреля составил 248,81 миллиона манатов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Все операции пришлись на сделки по облигациям на вторичном рынке. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR.

За день были заключены 3,6 тысячи сделок по облигациям.

Официальный курс на 23 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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