Минфин Азербайджана разместил на аукционе облигации на 20 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 16 марта 2021 года состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 20 миллионов манатов со сроком обращения 1 092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, во время аукциона 22 инвестора представили 33 заявки в ценовом диапазоне от 88,94 маната (12 процентов) до 98,04 маната (8,25 процента).

В соответствии с решением министерства финансов, цена отсечения облигаций была определена на уровне 97,79 маната (8,35 процента), а средневзвешенная цена – 97,9 маната (8,3 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила более 120,25 миллиона манатов, а объем размещения – 30 миллионов манатов.

Срок погашения ценных бумаг - 12 марта 2024 года.

Объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 17 марта 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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