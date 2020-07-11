В Amazon опровергли данные об удалении с устройств работников TikTok

Американская компания Amazon не обязывала своих сотрудников удалять с мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба Amazon.

Компания пояснила, что служебная записка с требованием удалить TikTok, на которую ранее ссылались Reuters и другие СМИ, была направлена по корпоративной электронной почте сотрудникам по ошибке. "Электронное послание было направлено этим утром некоторым нашим работникам ошибочно", - сказали в пресс-службе Amazon. "Изменения в нашей политике по отношению к TikTok не вносились", - добавили в пресс-службе.

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.

В понедельник в эфире телеканала Fox News Channel госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти не исключают возможности заблокировать на территории страны работу TikTok и других социальных сетей, созданных в КНР. Помпео также напомнил, что американские власти ранее объявили китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны.