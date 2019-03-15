В Стамбуле может быть построен круизный порт

15 марта 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле может быть построен новый круизный порт, сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. Об этом пишет Trend со ссылкой на сообщение министерства.

По словам министра, строительство нового круизного порта приведет к росту туризма в Турции и в том числе в Стамбуле.

Эрсой отметил, что строительство круизного порта в Стамбуле завершится в 2021 году, при этом министр не отметил дату начала строительство и стоимость проекта.
Отметим, что ранее в министерстве культуры и туризма Турции сказали Trend, что к 2023 году Турция намерена увеличить количество иностранных туристов до 70 миллионов человек.

Как отметили в министерстве, Турция обладает огромным потенциалом для привлечения туристического потока в страну.

Было отмечено, что созданные в Турции условия для туристов являются идеальными, и, конечно же, это приведет к росту числа иностранных туристов.

Отметим, что в 2018 году Турцию посетили 39,488 миллиона иностранных туристов.

Напомним, что в январе 2019 года Турцию посетили 1,539 миллиона туриста, что на 5,33 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Стамбул посетили свыше 918 тысяч, Анталью - 116 тысяч туристов.

Наибольшее число туристов, побывавших в Турции в январе, пришлось на граждан Болгарии (113,8 тысячи) и Грузии (112,3 тысячи).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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