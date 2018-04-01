Музеи в Северном Казахстане стали бесплатными

Все музеи в Северо-Казахстанской области теперь можно посещать бесплатно, передает МИА «Казинформ».

Посмотреть экспозицию любого музея можно бесплатно в любое время. Заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Зауре Нурмуканова говорит, что из областного бюджета выделят средства в сумме, которую получали музеи от продажи билетов.

«Ежегодно сумма не превышала 6,2 миллионов тенге. Музеи планируют расширить сферу предоставляемых услуг - как источник получения дополнительного дохода», - сказала Зауре Нурмуканова.

Если же посетители хотят воспользоваться услугами экскурсовода или участвовать в тематических мероприятиях музеев, то за эти услуги придется заплатить.

Инициатива сделать бесплатным вход в североказахстанские музеи принадлежит главе региона Кумару Аксакалову. Аким области уверен, это позволит увеличить количество посетителей и иностранных туристов.

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