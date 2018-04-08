Землетрясение магнитудой 4.8 произошло в Казахстане

Сегодня в 22:12 по местному времени на территории Казахстана зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 115 км на восток от Алматы (Раимбекский район, поселок Саты, горная местность). Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.

«Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 42.96° с.ш. 78.29° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматинская область, Раимбекский район, поселок Саты - 3 балла», - говорится в сообщении.

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