313 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 313 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,2%, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 77 (2,9%), Карагандинская область - 47 (3,2%), город Алматы - 31 (1,0%), Западно-Казахстанская область - 30 (3,2%), город Шымкент - 26 (2,3%), Атырауская область - 23 (1,8%), Северо-Казахстанская область - 15 (15,6%), Актюбинская область - 12 (2,3%), Туркестанская область - 11 (2,5%), Восточно-Казахстанская область - 10 (4,0%), Алматинская область - 8 (1,6%), Жамбылская область - 8 (1,7%), Кызылординская область - 7 (1,4%), Павлодарская область - 3 (0,9%), Костанайская область - 2 (0,9%), Акмолинская область - 2 (1,0%), Мангистауская область - 1 (0,3%).

Выписаны по выздоровлению 132 человека. 4 летальных случая. Всего в стране выявлено 14809 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9188 человек. Летальных случаев - 77.