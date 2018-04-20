Парламент Кыргызстана рассмотрит вопрос о назначении нового состава правительства

20 апреля 2018 01:41 (UTC+04:00)

Парламент Кыргызстана соберется в пятницу на внеочередное заседание для обсуждения вопроса о назначении нового состава кабинета министров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа.

"Внеочередное заседание будет созвано на основании вынесенного спикером Дастанбеком Джумабековым решения", - заявили в пресс-службе. По словам ее сотрудников, в повестку дня включены вопросы об "утверждении программы, структуры и состава правительства". В соответствии с законодательством в Кыргызстане претендент на пост главы кабинета министров вносит на рассмотрение депутатов проект состава и структуры правительства.

Ранее представители коалиции парламентского большинства Кыргызстана предложили кандидатуру руководителя аппарата президента Мухаммедкалыя Абылгазиева на должность главы правительства.

В правящую коалицию парламента республики входят фракции Социал-демократической партии и партий "Республика - Ата Журт", "Бир Бол" ("Единство"), "Кыргызстан", которым принадлежит 96 из 120 депутатских мандатов. Оппозицию представляют фракции "Ата Мекен" ("Отечество") и "Онугуу- Прогресс".

Прежний состав кыргызского правительства во главе с премьером Сапаром Исаковым был отправлен в четверг президентом страны Сооронбаем Жээнбековым в отставку после того, как парламент выразил недоверие правительству. Во вторник парламентская оппозиция заявила о неудовлетворительной работе кабинета министров.

Кандидат в премьер-министры Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев является выпускником агрономического факультета Кыргызского сельскохозяйственного института имени Константина Скрябина. Профессиональную карьеру он начинал в 1994 году с должности заместителя директора финансово-агропромышленной компании "Кыргызстан". Впоследствии работал в различных госструктурах, в том числе до 2010 года возглавлял Социальный фонд Кыргызстана. В 2016 году Абылгазиев был назначен первым вице-премьером, в сентябре прошлого года перешел на работу в аппарат президента, а 16 марта текущего года он его возглавил.

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