Явка на парламентских выборах в Кыргызстане составила 2,91 - ЦИК

На 10:00 на выборах в парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) проголосовали 107 тыс. 852 граждан из 3 млн 703 тыс. 420 избирателей. Об этом на брифинге сообщила председатель Центризбиркома Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По предварительным данным, явка по единому округу составила 2,91%.

«По одномандатным округам на 10:00 проголосовали 103 тыс. 332 избирателя из 3 млн 619 тыс. 292 избирателей. По предварительным данным, явка составила 2,86%», - проинформировала она.