Национальный банк Кыргызстана принял решение по учетной ставке

БАКУ/Trend/ - Правление Национального банка Кыргызстана приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 9 процентов.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на регулятор.

Отмечается, что внешние факторы продолжают оказывать ключевое влияние на ценовую динамику в стране. Внешнеэкономические условия остаются неоднозначными и характеризуются высокой неопределенностью.

При этом воздействие на ценовую динамику внутренних факторов (плановый пересмотр государственной тарифной политики и сохраняющийся внутренний спрос) оценивается в умеренных пределах.

Экономическая активность в стране продолжает расти, главным образом за счет сектора услуг и строительства. В январе 2025 года ВВП увеличился на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инфляция с начала года составила 1,5 процента, в годовом выражении — 6,9 процента. Замедление роста цен отмечается в непродовольственном сегменте, тогда как продовольственные товары и услуги дорожают умеренными темпами.

Напомним, что Национальный банк Кыргызстана снижал учетную ставку с 13 до 11 процентов в апреле 2024 года, а затем с 11 до 9 процентов в мае того же года.