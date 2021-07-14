Президент Таджикистана и Генсек ООН обсудили обострение ситуации в Афганистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел накануне телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщает Trend со ссылкой на Авеста.

По сообщению пресс-служба президента РТ, в начале беседы президент Э.Рахмон ещё раз поздравил Антониу Гутерриша с переизбранием на пост генерального секретаря ООН и подчеркнул, что Таджикистан придаёт первостепенное значение развитию и расширению своих отношений с этой структурой.

Он выразил уверенность в том, что ООН и впредь продолжит прилагать эффективные усилия для последовательного выполнения повестки дня на период до 2030 года, Целей Устойчивого Развития и других резолюций Генеральной Ассамблеи Организации, а также надлежащим реагированием и эффективным противодействием современным угрозам и вызовам.

Эмомали Рахмон напомнил о вкладе Таджикистана в решение актуальных глобальных проблем, в том числе в области водных ресурсов, и отметил последние инициативы Таджикистана по объявлению 2025 года Международным годом защиты ледников и установлению даты Всемирного дня защиты ледников, а также созданию Специального Международного Фонда по охране ледников.

Генеральный секретарь ООН, в свою очередь подчеркнул лидирующую роль Таджикистана и его Главы в решении глобальных проблем, особенно водной сфере и приоритетных вопросов безопасности, а также отметил полную поддержку ООН, ее институтов и специализированных структур в этой сфере.

В продолжение беседы стороны уделили особое внимание текущей политической и военной ситуации в Афганистане и выразили озабоченность эскалацией конфликта в этой соседней для нас стране. Была отмечена важность всестороннего содействия практической реализации процесса межафганских переговоров.

В этой связи была подчеркнута важность продолжения тесной координации между заинтересованными сторонами в этой области.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

В завершение беседы президент Рахмон пригласил генерального секретаря ООН принять участие в юбилейном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится в Душанбе в сентябре текущего года.