В Туркменистане разрабатывается программа по снижению сейсмических рисков

19 января 2019 09:25 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Академия наук Туркменистана совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами ведет подготовку проекта программы снижения сейсмических рисков в зонах повышенной сейсмической опасности, сообщает Trend в субботу со ссылкой на информацию телеканала Turkmenistan.

При поддержке Агентства международного сотрудничества Японии осуществляется работа над проектом «Улучшение системы сейсмологических наблюдений на территории города Ашхабада и вокруг него».

Кроме того, в рамках совместного с Программой развития ООН проекта «Усиление национального потенциала Туркменистана по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения» разрабатывается стратегия прогнозирования и мониторинга в данной области.

В документе обозначены меры по снижению объёмов социальных, экономических и экологических потерь, связанных с возможными в сейсмически опасных зонах землетрясениями, а также по повышению уровня подготовленности к подобным природным катаклизмам населения городов и сёл Туркменистана, зданий и сооружений, транспортно-коммуникационных систем.

Ожидается, что реализация данной программы окажет позитивное воздействие на социальное, демографическое и экологическое состояние регионов, ключевые показатели экономического развития сейсмически опасных зон.

Отметим, что прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и унесла многочисленные жизни.

Сейсмическую активность на территории Туркменистана отслеживают более двадцати цифровых стационарных, десятки автономных, передвижных сейсмостанций. Одна из таких мобильных установок размещена в пустыне Каракумы.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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