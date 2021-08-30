Туркменистан примет участие в ежегодной Центральноазиатской конференции СМИ

БАКУ /Trend/ - Туркменистан примет участие в 23-й ежегодной Центральноазиатской конференции СМИ, организованной Представителем ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) по вопросам свободы СМИ, которая состоится в Ташкенте 9 и 10 сентября в гибридном формате, передает Trend в понедельник со ссылкой на государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».

Сообщается, что в этом году мероприятие будет посвящено ценностям, возможностям и стратегическим дилеммам общественного вещания в регионе ОБСЕ.

За последние 20 лет Центральноазиатские конференции СМИ, организованные Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, стали платформой для динамичного обсуждения изменений и событий в области свободы СМИ в регионе.

«В этом году мы рассчитываем, что аудитория составит около 100 участников из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Монголии, представляющих государственные органы, СМИ, гражданское общество и научные круги, для обмена мнениями и передовым опытом по темам конференции», — говорится в пригласительном письме Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру.

Средства массовой информации, особенно электронные СМИ в Туркменистане, сейчас активно развиваются в качестве наиболее оперативных источников информации. Растёт количество интернет-изданий.

Туркменистан является полноправным участником ОБСЕ. В Ашхабаде функционирует Центр ОБСЕ.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

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