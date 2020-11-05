Получен промышленный приток углеводородов на месторождении «Дарахтли»
5 ноября т.г. был завершен капитальный ремонт и проведен ГРП на ранее ликвидированной скважине Дарахтли-1, в результате чего, ее суточный дебит составил 150-200 тыс. куб.м газа и 10 т нефти, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.
Согласно утвержденным запасам по категориям С1 и С2, общий объем углеводородов на месторождении «Дарахтли» составляет более 2,5 млрд куб.м природного газа, 127 тыс. т конденсата и 29 тыс. т нефти.
В ближайшее время до 7 ноября т.г. будет осуществлено подключение скважины к магистральному газопроводу для подачи газа населению страны.
Все работы осуществляются с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических требований.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана
В Азербайджане утвержден порядок оказания соцпомощи проживающим за рубежом малообеспеченным соотечественникам
Позиция Ирана заключается в том, что оккупации территорий Азербайджана должен быть положен конец - посол
Информационная борьба в рамках Отечественной войны организована на высоком уровне - Новелла Джафароглу
Вопиющие военные преступления Армении должны быть решительно осуждены международным сообществом - глава МИД Азербайджана
Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском и Ходжавендском направлениях фронта - минобороны Азербайджана
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в мире, эпидемию COVID-19, перевалку товаров, нефтегазовую тематику
Попытка диверсии со стороны Армении против подразделений азербайджанской армии предотвращена - минобороны
В Азербайджане контроль над "Виртуальной школой" будут осуществлять местные органы управления образованием
Мы решительно осуждаем угрозы со стороны армянского лобби во Франции в адрес телеканала TF1 - Хикмет Гаджиев
Как армянские епископы убивали новорожденных и готовили святотатственные просфоры – из бестселлера "Имя розы"