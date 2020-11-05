Получен промышленный приток углеводородов на месторождении «Дарахтли»

5 ноября т.г. был завершен капитальный ремонт и проведен ГРП на ранее ликвидированной скважине Дарахтли-1, в результате чего, ее суточный дебит составил 150-200 тыс. куб.м газа и 10 т нефти, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.

Согласно утвержденным запасам по категориям С1 и С2, общий объем углеводородов на месторождении «Дарахтли» составляет более 2,5 млрд куб.м природного газа, 127 тыс. т конденсата и 29 тыс. т нефти.

В ближайшее время до 7 ноября т.г. будет осуществлено подключение скважины к магистральному газопроводу для подачи газа населению страны.

Все работы осуществляются с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических требований.