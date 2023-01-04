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Узбекистан и Турция договариваются о проведении заседаний рабочих групп

Узбекистан Материалы 4 января 2023 10:29 (UTC +04:00)
Узбекистан и Турция договариваются о проведении заседаний рабочих групп

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Турция проведут заседания групп по стратегическому планированию на уровне глав внешнеполитических ведомств и Узбекско-Турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как передает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана, данный вопрос обсуждался в ходе встречи главы узбекского ведомства Бахтиёра Саидова и посла Турции в стране Олгана Бекара.

Было подчеркнуто, что на данный момент ведутся интенсивные и плодотворные взаимодействия по линии парламентов, правительств, министерств, ведомств и деловых кругов двух стран.

Стороны также договорились усилить совместную работу по комплексной реализации решений, принятых по итогам встреч президентов Узбекистана и Турции.

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