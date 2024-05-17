Премьер-министр Малайзии посетит Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетит Узбекистан с официальным визитом с 17 по 19 мая, сообщает пресс-служба президента Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, визит состоится по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Сообщается, что в первый день визита в Ташкенте запланированы мероприятия и переговоры на высшем уровне. В повестку дня саммита входят развитие политического диалога, расширение культурно-гуманитарного обмена, а также продвижение совместных программ и проектов в сферах торговли, инноваций, энергетики, нефтехимии, промышленности, электротехники, электроники, сельского хозяйства и других отраслей экономики.

Также состоится обмен мнениями по актуальным международным вопросам.

Премьер-министр Малайзии посетит Самарканд и Бухару, чтобы ознакомиться с культурно-историческим и духовным наследием Узбекистана и принять участие в совместном бизнес-форуме.