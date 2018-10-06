На севере Ирана четыре человека погибли из-за наводнения

Четыре человека погибли в иранской провинции Мазендеран на севере страны в результате мощного наводнения, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на центр экстренной медицинской помощи провинции, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, причиной наводнения стали сильные ливни, которые начались в пятницу вечером в северных провинциях Мазендеран и Гилян.

Стихия привела к перебоям с электроснабжением, связью и транспортным сообщением, а также разрушениям домов и проседанию дорог.

По данным агентства Mehr, в субботу власти Мазендерана временно закрыли все школы в шести районах провинции.

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