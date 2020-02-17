Украина обсудит с Ираном выплаты за сбитый Boeing от имени пяти стран

Переговоры о компенсациях от имени пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране, будет вести Украина. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава украинского МИД Вадим Пристайко на церемонии открытия мемориала памяти жертв катастрофы.

В понедельник исполняется 40 дней с момента гибели пассажиров и экипажа рейса PS 752.

"Украина будет вести переговоры (о размере компенсаций) от имени всех пяти стран. И то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая, кстати, Иран. Это была наша принципиальная позиция", - сказал Пристайко журналистам, трансляцию вел телеканал "Наш".

Сквер памяти жертв авиакатастрофы в Иране открыли в международном аэропорту "Борисполь". На месте будущего сквера и мемориала установили памятный камень.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.