Число раненых при взрыве в порту Ирана достигло 516 (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14. 23)

БАКУ /Trend/ - Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в провинции Ормузган на юге Ирана достигло 516 человек.

Как сообщает Trend, об этом сказал представитель Иранской организации по чрезвычайным ситуациям Бабек Йектапараст местным СМИ.

По его словам, 60 человек были госпитализированы в больницу “Шахид Мухаммеди”, 45 - в больницу “Сейюдуш-Шухада”, 16 - в больницу “Хатамуль-Анбия”, 120 - в больницу “Сахибаз-Заман” и 40 - в больницу “Персидский залив”.

Бабек Йектапараст сообщил, что в поликлинике Шираза подготовлены 90 мест на случай увеличения числа раненых.

Иранские официальные лица заявили, что количество машин скорой помощи было увеличено до 15, 4 автобуса скорой помощи также были отправлены на место происшествия.

14. 23

В результате взрыва в порту Шахид Раджаи в провинции Ормузган на юге Ирана пострадали 195 человек.

Об этом сказал местным СМИ председатель Иранской организации по чрезвычайным ситуациям Джафар Миадфар, сообщает Trend.

По его словам, сразу после взрыва на место происшествия было отправлено большое количество машин скорой помощи.

Отметим, что сегодня в иранском порту Шахид Раджаи произошел мощный взрыв. Пожар после взрыва все еще продолжается. Принимаются меры по тушению пожара. Сообщается, что причина взрыва пока не выяснена.

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Мощный взрыв прогремел в порту Шахид Раджаи в районе Бандар Аббас провинции Ормузган на юге Ирана.