На улицаx Баку с русским фотографом из США - спонтанные кадры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в галерее NUR Art House, 19 октября в 19.00, состоится открытие фотовыставки Андрея Глазкова "Baku streets" (На улицаx Баку), сообщает Trend Life. Автор экспозиции представит свой взгляд на Баку и бакинцев в фокусе street-фотографии.

Андрей Глазков – фотограф-путешественник, объездил много стран в поисках вдохновения и образов. Он живет и работает в Лос-Анджелесе. Основное направление в фотоискусстве - жанровый портрет и street foto (уличная фотография). Его работам присущи фрагментарность и неординарный фокус. Работы фотографа не раз побеждали на различных международных конкурсах.

В начале лета он приехал в Баку, побывал на Абшероне. Так появилась его коллекция фотографий, посвященная Азербайджану. По замыслу Андрея, коллекция войдет в фотопроект под названием "Кавказ". Глядя на фотографии, сделанные в Баку и на Абшероне, можно заметить, с каким трепетом и теплотой автор относится к Азербайджану, как тонко подмечен им национальный колорит и настроения. Одна из работ фотохудожника, посвященная Баку, уже опубликована в престижной сетевой фотогалерее Leica.

"На улице я не прошу людей мне позировать. Все кадры должны быть спонтанными, живыми. Конечно, когда я снимаю моделей, то все иначе, но в уличной фотографии я не приемлю постановок. Причем, не люблю фотографировать всех подряд. Есть ниша "уличные портреты" - когда в центре кадра находятся прохожие. Если я снимаю людей, то это больше, чем просто лицо. Это ситуация. Это история. Это какое-то мгновение, и человек является его частью, но не единственным участником кадра", - говорит фотограф.

В рамках выставки состоится встреча Андрея Глазкова с молодыми азербайджанскими фотографами, творческая дискуссия на темы "Street-фотографии" и "Оптика Leica и современное фото". Куратор выставки – Вадим Мансуров. Вxод свободный.

Адрес: NUR Art House, İçəri Şəhər, Qəsr küç, 27 (рядом со Дворцом Ширваншаxов).

Информационные партнеры: Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, Friday.az,

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.