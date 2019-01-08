Зимний калейдоскоп в Баку

БАКУ /Trend Life/ - 23 и 25 января внимаю поклонников классической музыки будут представлены концертные программы в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана. Концертные программы будут представлены в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и Зале камерной и органной музыки филармонии.

Основной задачей проекта "Gənclərə dəstək" является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане.

23 января будет представлена программа "Qış kaleydoskopu" ("Зимний калейдоскоп"). 25 января молодые музыканты выступят в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева.

В 2018 году в рамках проекта "Gənclərə dəstək", реализуемого при совместной организации Министерства культуры Азербайджана, телеканала "Mədəniyyət" и Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева было представлено более 20 концертных программ.

(Автор: Джани Бабаева)

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