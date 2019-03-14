В Стамбуле состоится мировая премьера азербайджанского произведения на гасид Мухаммеда Физули (ФОТО)

14 марта 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Cemal Reşit Rey города Стамбул (Турция), 19 марта в 20.00, состоится мировая произведения композитора Пике Ахундовой - оратории на гасид "Su" (Вода) великого азербайджанского поэта и мыслителя XVI века Мухаммеда Физули, сообщила Trend Life автор композиции. Вечер посвящен празднику Новруз. Как известно, вода, наряду с огнем, ветром и землей, являются символами наступления Новруза.

Оратория состоит из девяти частей. В концертной программе примут участие музыканты из Азербайджана и Турции – Забита Алиева (ханенде), Джанер Акын (тенор), Бенгису Шимен (сопрано), Исмаил Зульфугаров (тар), Эльвин Новрузов (кяманча), Ниджат Масимов (балабан), Бурджу Карадаг (ней), Хакан Талу (танбур), Тургут Озуфлер (канон), Нева Гюнайдын (классическая кяманча) и Туту Айдыноглу (пианино). Дирижер симфонического оркестра Cemal Reşit Rey – Ренгим Гокмен, хормейстер – Волкан Аккоч, автор идеи проекта – художественный руководитель Cemal Reşit Rey Аслан Оздемир.

Гасид (Гасиде) – жанр классической поэзии. Состоит как минимум из 15 бейдов т.е. 30 строк. Гасид пишется в торжественном, помпезном стиле, и как правило, выражает общественные настроения. В зависимости от тематики и содержания имеются различные виды гасиде, как минаджат, нэт, медхиййе, фехриййе и т.д.

– минаджат. В этом виде гасиде восхваляется Бог, и поэт просит у Бога помощи.

– нэт. В нэте повествуется о величии и святости Пророка.

– медхиййе. В медхиййе восхваляются правители или обладатели высоких рангов.

– фахриййе. В стихах этого жанра поэт повествует о своем величии, пишет о себе с гордостью.

(Автор: Вугар Иманов)

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