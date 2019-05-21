Риад Абдул стал победителем Международного фестиваля популярной музыки DISCOVERY (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец и актер Риад Абдул (RİAD) стал победителем ХХVIII DISCOVERY 2019 International Pop Music Festival, который прошел в Болгарии, сообщил Trend Life директор проекта в нашей стране Гусейн Джавадзаде (Caspian Media Holding).

Международный фестиваль популярной музыки DISCOVERY, организованный World Art Festival Association, прошел в драматическом театре "Стоян Бъчваров" города Варна (Болгария). В данном фестивале принимают участие молодые исполнители поп-музыки из разных стран мира.

RİAD выступил с композицией на азербайджанском языке “Yenə sözlər” на слова и музыку Асафа Миши. Риад Абдул является участником проекта "Səs Azərbaycan", снимался в главных ролях фильмов "İki Yad Adam" и "Qaynana 2018".

Участие организовано при поддержке Ассоциации творческой молодежи ADDİM.

(Автор: Вугар Иманов)

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