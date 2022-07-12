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7-летняя азербайджанка во второй раз стала победителем во Франции – концерт в церкви Сен-Жермен-де-Пре Парижа (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 12 июля 2022 15:14
7-летняя азербайджанка во второй раз стала победителем во Франции – концерт в церкви Сен-Жермен-де-Пре Парижа (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Семилетняя азербайджанская скрипачка, ученица второго класса Средней музыкальной школы имени Бюльбюля Дильшад Фархадзаде выступила в старейшем храме Франции X-XII веков - Eglise Saint-Germain-des-Prés в рамках концертной программы лауреатов Международного конкурса - фестиваля Nouvelles Etoiles ("Новые звезды"), сообщили Trend Life в пресс-службе Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

Дильшад Фархадзаде второй год подряд стала победительницей Nouvelles Etoiles в номинации "Струнные и духовые оркестровые инструменты". Преподаватель юного музыканта - Лала Гусейнова.

В концертной программе также приняли участие лауреаты Nouvelles Etoiles из Франции, Латвии и Польши, которые выступили в сопровождении Парижского международного оркестра UniArt.

Организатор конкурса - Международная культурная ассоциация ARTIMA. Конкурсанты оценивались по видеозаписям членами жюри, состоящего из профессоров музыкальных вузов Франции, Бельгии и других стран. Главная цель проекта - выявление и дальнейшая профессиональная поддержка талантливых детей и подростков, а также расширение рамок творческого сотрудничества между Францией и другими странами.

7-летняя азербайджанка во второй раз стала победителем во Франции – концерт в церкви Сен-Жермен-де-Пре Парижа (ВИДЕО, ФОТО)
7-летняя азербайджанка во второй раз стала победителем во Франции – концерт в церкви Сен-Жермен-де-Пре Парижа (ВИДЕО, ФОТО)
7-летняя азербайджанка во второй раз стала победителем во Франции – концерт в церкви Сен-Жермен-де-Пре Парижа (ВИДЕО, ФОТО)
7-летняя азербайджанка во второй раз стала победителем во Франции – концерт в церкви Сен-Жермен-де-Пре Парижа (ВИДЕО, ФОТО)
7-летняя азербайджанка во второй раз стала победителем во Франции – концерт в церкви Сен-Жермен-де-Пре Парижа (ВИДЕО, ФОТО)
7-летняя азербайджанка во второй раз стала победителем во Франции – концерт в церкви Сен-Жермен-де-Пре Парижа (ВИДЕО, ФОТО)
7-летняя азербайджанка во второй раз стала победителем во Франции – концерт в церкви Сен-Жермен-де-Пре Парижа (ВИДЕО, ФОТО)
7-летняя азербайджанка во второй раз стала победителем во Франции – концерт в церкви Сен-Жермен-де-Пре Парижа (ВИДЕО, ФОТО)
7-летняя азербайджанка во второй раз стала победителем во Франции – концерт в церкви Сен-Жермен-де-Пре Парижа (ВИДЕО, ФОТО)
7-летняя азербайджанка во второй раз стала победителем во Франции – концерт в церкви Сен-Жермен-де-Пре Парижа (ВИДЕО, ФОТО)
7-летняя азербайджанка во второй раз стала победителем во Франции – концерт в церкви Сен-Жермен-де-Пре Парижа (ВИДЕО, ФОТО)
7-летняя азербайджанка во второй раз стала победителем во Франции – концерт в церкви Сен-Жермен-де-Пре Парижа (ВИДЕО, ФОТО)
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