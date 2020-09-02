Сентябрьский Баку под настроение песни Софии Ротару… Вот и лето прошло, словно и не бывало (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -

Вот и лето прошло, словно и не бывало.

На пригреве тепло, только этого мало.

Всё, что сбыться могло, мне, как лист пятипалый,

Прямо в руки легло, только этого мало.

Понапрасну ни зло, ни добро не пропало.

Всё горело светло, только этого мало.

Жизнь брала под крыло, берегла и спасала.

Мне и вправду везло, только этого мало.

Листьев не обожгло, веток не обломало...

День промыт, как стекло, только этого мало.

Строки из песни народной артистки СССР Софии Ротару как нельзя кстати подходят к уже прошедшему – "карантинному" лету. К большому сожалению, пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы в жизнь всего человечества, да так, что и лето прошло незаметно. Конечно, были и свои радости, но, как поется в песне - "только этого мало".

Однако жизнь продолжается, и мы все равно верим в лучшее будущее, в скорейшее избавление от коронавируса, возвращение к прежнему образу жизни, верим в радость дней, которые нас ожидают. А пока представляем читателям Trend Life фотосессию, посвященную первым сентябрьским дням в Баку. "Лето" продолжается…Главное сегодня это то, чтобы "жизнь брала под крыло, берегла и спасала".

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)