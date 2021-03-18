Праздник вещих снов - воображение азербайджанской певицы. Это приговор или вариант судьбы? (ВИДЕО)

Звёздный мир 18 марта 2021 15:29 (UTC+04:00)
Праздник вещих снов - воображение азербайджанской певицы. Это приговор или вариант судьбы? (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Наверняка, каждый человек в своей жизни видел сон, который впоследствии сбылся. И все же, вещий сон - это окончательный приговор или один из множества вариантов судьбы, нужно ли безоговорочно верить полученному предсказанию или все же можно управлять своей жизнью вопреки любым прогнозам? Сон наяву и воображение – это вложила в свою новую работу популярная азербайджанская певица и телеведущая Нура Сури, представив клип "Düşünürdüm" (Я думала…) в необычный Праздник вещих снов, который отмечается в мире 18 марта, сообщает Trend Life.

Клип снят Garibov Media, автор слов и музыки – Buzzz, аранжировка и mix/master - Эмин Карим.

Вещие сны снятся редко и в определенные дни (кроме видений), что следует учитывать, чтобы не ломать голову над разгадыванием символов, которым не суждено исполниться. Говорят, что сны с четверга на пятницу всегда предсказывают судьбу. В этот день нужно обратить внимание на то, что вам снится чаще всего. Вероятно это знак, что событию, которое снится, вы не уделяете должного внимания, а ведь сны умеют говорить - нужно лишь научиться слушать, видеть и анализировать. Вещие сны - это те сновидения, события которых произойдут в нашей жизни в ближайшем будущем или даже через несколько лет...

(Автор: Вугар Иманов)

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