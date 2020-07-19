"Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в финал Кубка Англии по футболу
"Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Дублем в матче отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (19-я и 71-я минуты). "Арсенал" в последний раз побеждал "Манчестер Сити" в 2017 году (2:1). Это также произошло в полуфинале Кубка Англии. С тех пор команды провели между собой семь встреч, во всех победу одержал "Манчестер Сити".
Для "Арсенала" этот полуфинал стал 30-м в истории, что является лучшим результатом. Клуб вышел в финал турнира в 21-й раз и вышел на первое место по этому показателю. В финале "Арсенал" сыграет с победителем матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси", который состоится в воскресенье.
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