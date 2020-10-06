Аварцы Азербайджана всецело поддерживают доблестную армию в борьбе с армянскими агрессорами – Расул Чунаев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан — многонациональная и толерантная страна, где исторически все народы и национальности, представители различных религий живут как братья, и в эти дни как братья стоят на защите своей Родины от армянских агрессоров, сказал сегодня Trend Life известный спортсмен, борец греко-римского стиля, кавалер ордена "Шохрат" Расул Чунаев.

Спортсмен выразил протест различным армянским подстрекателям и их пособникам, которые пытаются своей лживой пропагандой очернить эти братские отношения в стране. Расул Чунаев – этнический аварец.

"Попытки дестабилизирующих сил посеять рознь между гражданами нашей страны обречены на провал, поскольку все мы преданы своей Родине и всегда бились во имя Азербайджана. Хотелось бы подчеркнуть, что аварцы Азербайджана, которые в основном проживают в Балакенском и Загатальском районах страны, поддерживают нашу славную армию в борьбе с армянскими агрессорами. Аварцы всегда отличались храбростью, сражаясь во имя родной земли и сегодня мы вместе со всем Азербайджаном! Хотелось бы подчеркнуть, что выступления главы государства особенно вдохновляют нас на победы, как в спортивной сфере, так и на поле боя. Поэтому, верю, что скоро наша могучая армия во главе с Верховным главнокомандующем, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым освободит Карабах от армянских оккупантов", - сказал Расул Чунаев, который также является офицером пограничных войск в звании старшего лейтенанта.

Отметим, что чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр, победитель международных соревнований Расул Чунаев все свои победы знаменует отданием воинской чести.

"Я горжусь нашей сильной армией, отважными солдатами и офицерами, которые ведут героическую борьбу за освобождение оккупированных территорий. Действия нашей армии очень радуют меня. Я, как и весь наш народ, с нетерпением жду водружения флага Азербайджана на всех возращенных территориях. Мой двоюродный брат в данное время находится на передовой, я сам являюсь офицером и жду приказа. У всех высокий боевой и моральный дух, молодежь рвется на фронт. Шехидов провожают в последний путь с особыми почестями. Наш народ един и долго ждал, чтобы окончательно покончить с армянской агрессией", - добавил Расул Чунаев.

Напомним, что 27 сентября около 06:00, вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В настоящее время продолжается обстрел город и сел Азербайджана, находящихся далеко от зоны боевых действий. В результате обстрела ВС Армении населенных пунктов Азербайджана погибли 27 и ранен 141 человек мирный гражданин. 63 гражданским объектам и 376 жилым домам нанесен серьезный ущерб.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование армии Азербайджана проводит контрнаступательную операцию войск по всему фронту. В результате освобождена часть ранее оккупированной территории. На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)