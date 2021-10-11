Команда азербайджанских борцов вошла в тройку сильнейших мира

БАКУ / Trend / - Накануне завершился чемпионат мира по борьбе проходивший в Осло (Норвегия), передает Trend.

В последние четыре дня чемпионата состоялись состязания по греко-римской борьбе.

Сборная Азербайджана успешно выступила под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренера Гасана Алиева. Команда набрала 107 очков при 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзовых медалях и стала третьей в мире в командном зачете. На первом месте Россия (152), на втором - Иран (146).

Таким образом, команда Азербайджана после 6-летнего перерыва вошла в тройку сильнейших на чемпионате мира. Кроме того, впервые в истории греко-римской борьбы Азербайджан на чемпионате мира выиграл 4 медали, что является рекордным результатом.

Медали завоевали: Рафиг Гусейнов (82 кг) - золото, Санан Сулейманов (77 кг) - серебро, Эльданиз Азизли (55 кг) и Мурад Мамедов (60 кг) - бронзовые медали.