В большинстве сел Сванети в Грузии могут снять карантин уже на этой неделе

В Грузии все административные единицы Земо Сванети, за исключением Местии и села Ленджери, могут открыться 21 августа. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении администрации муниципалитета Местия.

Решением Межведомственного координационного совета с 10 августа в связи с высоким эпидемиологическим риском ограничен въезд и выезд в населенные пункты муниципалитета Местия – в саму Местию, Бечо, Эцери, Идлиани, Ипари, Кала, Латали, Лахамули, Ленджери, Мулахи, Накра, Ушгули, Пари, Цхумари, Цвирма, Чубери и Хаиши.

Решение установить карантин было принято после того, как 10 августа у 17 человек в муниципалитете установили коронавирус.

Согласно заявлению, всего в муниципалитете было проведено 3 509 ПЦР-тестов, а коронавирус был подтвержден в 33 случаях.

"Исходя из того, что первые 12 дней карантинного периода истекают 21 августа, эти результаты дают возможность открыть с 21 августа все административные единицы, кроме Местии и Ленджери", - говорится в заявлении.

При этом все те ограничения, которые действуют между Местией и Ленджери на сегодняшний день будут сняты, а территории сформируют в единое закрытое пространство, внутри которого можно будет передвигаться.

В администрации сообщают, что последний случай COVID-19 был выявлен два дня назад. Интенсивный термоскрининг населения и тестирование продолжаются.