Региональный директор ВОЗ похвалил грузинских врачей

В Грузию с пятидневным визитом прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором европейского регионального бюро Хансом Клюге, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Делегация осмотрит ковид-гостиницы, ковид-клиники, службу «112» и онлайн-клинику при Минздраве Грузии.

Цель визита, по словам Клюге: работа с работниками здравоохранения и представителями правительства над вопросами коронавируса, а также обсуждение реформуы системы здравоохранения и деятельности офиса ВОЗ в Грузии.

По словам Клюге, Грузия для него приоритетная страна и визит служит обмену опытом между сторонами.

В состав делегации ВОЗ входят директор Отдела страновых программ здравоохранения ВОЗ Нино Бердзули, офицер управления проекта отделения неотложного реагирования и помощи ВОЗ Наталья Димова Чертоянова и руководитель офиса ВОЗ в Грузии Сильвиу Доменте.

Сегодня на встрече с и.о. главы Минздрава Грузии Екатериной Тикарадзе Клюге заявил, что грузинский народ должен ценить тот успех, которого добились представители здравоохранения.

«Я рад, что в Грузии существует план развития и содействия первичному здравоохранения. Грузинский народ должен ценить и поздравить с тем успехом, которого добились представители вашего здравоохранения, врачи, поскольку они являются героями этой пандемии», — заявил Клюге.

Он сказал, что поздравил Тикарадзе с тем, что несмотря на пандемию коронавируса, в Грузии продолжается работа в плане доступности универсального здравоохранения.

Представитель ВОЗ отметил, что во многих странах проблема заключается в том, что с пандемией борются только в клиниках, а выиграть эту битву не удастся, если не перенести фокус в другом направлении, например, к ковид-гостиницам.

«В конце тоннеля виден свет, поскольку вакцина уже существует, но до окончательного результата еще далеко, но в этом переходном периоде очень важно соответствие с установленными стандартами, правилами и их соблюдение, как для Европы, так и для Грузии», — подчеркнул Клюге.