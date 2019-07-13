"Хезболлах" сократило присутствие в Сирии

Генеральный секретарь шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что группировка сократила присутствие в Сирии "до необходимого количества", сообщает телеканал Al-Manar, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы все еще находимся во всех локациях, где мы были в Сирии. Но мы сократили силы до количества, которое на данный момент необходимо", - приводит телеканал слова генсека движения.

Присутствие в Сирии отрядов "Хезболлах" и прочих шиитских формирований беспокоит Израиль, который за последние годы сотни раз бомбил объекты иранцев и их союзников в соседней стране.

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад ранее неоднократно заявлял, что российские и иранские военные советники и силы "Хезболлах" присутствуют в Сирии по приглашению правительства Сирии и действуют в координации с властями страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.