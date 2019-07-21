Парламентские выборы в Японии проходят при низкой явке

21 июля 2019 08:35 (UTC+04:00)

Выборы в верхнюю палату парламента Японии, которые начались в это воскресенье, проходят при меньшей явке, чем аналогичные выборы в 2016 году. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что к 10:00 по местному времени (04:00 мск) явка составила 5,65%, что на 2,27 п.п. меньше, чем три года назад.

На проходящих раз в три года выборах кандидаты будут бороться за 124 из 245 мест. По данным многочисленных опросов общественного мнения, правящая в Японии Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и ее ближайший союзник - партия "Комэйто" - удержат большинство мест в Палате советников.

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