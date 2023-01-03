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Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

В мире Материалы 3 января 2023 23:58 (UTC +04:00)
Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

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Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Руслан Хасбулатов скончался в Подмосковье на своей даче", - сказал он.

Руслана Хасбулатова похоронят 5 января в Грозном. Об этом сообщил ТАСС родственник Хасбулатова.

"Завтра вечером привезут. Послезавтра будут похороны в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова [пройдут траурные мероприятия]", - сообщил он.

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