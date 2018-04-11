Хуситы нанесли авиаудары по аэропорту и объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии

11 апреля 2018 11:47 (UTC+04:00)

Мятежники-хуситы (сторонники движения "Ансар Аллах") нанесли авиудары по аэропорту и предприятиям нефтяной компании Saudi Aramco, расположенным на территории Саудовской Аравии. С таким утверждением выступил в среду телеканал Al-Manar, передает ТАСС.

По его информации, для атаки использовались беспилотные летательные аппараты. Обстрелам подверглись Международный аэропорт Абха в провинции Асир, а также объекты Saudi Aramco в провинции Джизан.

Ущерб, полученный в результате нападения, пока не известен. Официальной реакции или комментариев из Эр-Рияда пока не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Макрон подтвердил, что совершит визит в Саудовскую Аравию в конце 2018 года
Европа 10 апреля 22:18
МИД Саудовской Аравии: виновные в атаке в сирийской Думе должны предстать перед судом
Арабские страны 10 апреля 19:07
Саудовская Аравия впервые примет участие в Каннском кинофестивале
Арабские страны 9 апреля 17:03
Новак ждет своих коллег из США и Саудовской Аравии на ПМЭФ
Энергетика 6 апреля 18:13
Будущий король Саудии сказал, когда наступит мир с Израилем
Арабские страны 6 апреля 10:14
США одобрили поставки гаубиц Саудовской Аравии
В мире 6 апреля 01:34
Таджикистан и Саудовская Аравия могут создать совместный фонд прямых инвестиций
Бизнес 5 апреля 17:21
Саудовская Аравия перехватила ракету, выпущенную по нефтяным объектам
Арабские страны 5 апреля 04:16
США обеспокоены нападением хуситов на саудовский танкер
США 4 апреля 17:33
Саудовский кронпринц впервые признал право Израиля на существование
Израиль 3 апреля 17:03
Король Саудовской Аравии обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке
Арабские страны 3 апреля 13:07
Саудовский король поздравил ас-Сиси с победой на выборах президента Египта
Арабские страны 2 апреля 20:09
Азербайджанский бизнес приглашают к участию в ненефтяном секторе Саудовской Аравии
Бизнес 31 марта 23:21
Саудовский наследный принц согласился, что Асад не уйдет
Арабские страны 31 марта 07:30
В Саудовской Аравии заявили о необходимости присутствия США в Сирии
Арабские страны 31 марта 05:07
Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном
Арабские страны 30 марта 10:34
Песков: РФ и Саудовская Аравия поддерживают контакты по сотрудничеству на энергорынках
Россия 28 марта 13:52
Саудовская Аравия построит крупнейшую в мире солнечную электростанцию
Арабские страны 28 марта 12:14