Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден

29 августа 2019 00:48 (UTC+04:00)

Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена заявляют, что контролируют большую часть провинции Аден на юге страны, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на командующего подчиняющихся совету сил "Пояса безопасности" в Адене Ваддаха Омара, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Майсари заявил, что правительственные силы возвратили контроль над городом Аден на юге страны, ранее захваченным сепаратистами из переходного Совета Южного Йемена. Позднее сообщалось, что вооруженные отряды международно признанного правительства Йемена в среду возвратили контроль над президентским дворцом в городе Аден.

По словам Омара, силы "Пояса безопасности" контролируют большинство районов провинции Аден и преследуют правительственные войска. Кроме того, он заявил, что подконтрольные совету войска "ведут борьбу со спящими ячейками в Адене". Омар также добавил, что в Адене "спокойная обстановка".

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