Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден

Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена заявляют, что контролируют большую часть провинции Аден на юге страны, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на командующего подчиняющихся совету сил "Пояса безопасности" в Адене Ваддаха Омара, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Майсари заявил, что правительственные силы возвратили контроль над городом Аден на юге страны, ранее захваченным сепаратистами из переходного Совета Южного Йемена. Позднее сообщалось, что вооруженные отряды международно признанного правительства Йемена в среду возвратили контроль над президентским дворцом в городе Аден.

По словам Омара, силы "Пояса безопасности" контролируют большинство районов провинции Аден и преследуют правительственные войска. Кроме того, он заявил, что подконтрольные совету войска "ведут борьбу со спящими ячейками в Адене". Омар также добавил, что в Адене "спокойная обстановка".

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