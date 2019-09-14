Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с президентом США атаки на королевство

14 сентября 2019 22:56 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп позвонил в субботу наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману после атак мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) на нефтяные объекты королевства. Об этом сообщило саудовское агентство печати САП, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, глава Белого дома заверил кронпринца в "готовности Вашингтона сотрудничать с Эр-Риядом для поддержки его безопасности и стабильности". Он также указал на "негативное влияние этой террористической атаки на экономику США и мировую экономику", отмечает САП.

В свою очередь, как заявил Трампу бен Сальман, его страна "обладает волей и способностью противостоять агрессии хуситов и бороться с ней".

Минувшей ночью йеменские хуситы атаковали беспилотниками предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco ("Сауди Арамко") на востоке страны. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов. Кроме того, удары были нанесены и по району Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявляли, что огонь был локализован, однако, согласно имеющимся данным, полностью потушить его не удается до сих пор. О жертвах и пострадавших, а также масштабе ущерба информации пока не поступало. Между тем, как сообщало агентство Рейтер, эти вылазки серьезно повлияли на нефтяную отрасль страны и привели к снижению производства на 5 млн баррелей в день - почти половину текущего объема добычи.

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