Александр Лукашенко: госрезерв зерна следует довести до 500 тыс. т

23 июля 2019 15:30 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым по итогам уборочной кампании довести объемы государственного резерва зерна до 500 тыс. т, передает Trend со ссылкой на Belta.by

"В прошлом году все резервы, которые были у нас по зерну, мы отдали. Резервов почти нет. В этом году госзаказ - вопрос вопросов. Все, о чем мы договорились с крестьянами, надо выполнить, выкупить у них зерно и положить в том числе в резерв. В этом и следующем году мы должны восстановить резервы, которые у нас были. Нам нужно собрать миллион тонн, чтобы иметь резерв и накормить народ. Проблем не будет, чтобы люди были с хлебом. В этом году у нас хороший урожай, - сказал глава государства. - Но хотелось бы, чтобы еще и резерв (государственный резерв зерна. - Прим. БЕЛТА) был не 200-300, а может, полмиллиона тонн".

Такой уровень неприкосновенных запасов, по мнению Президента, дает уверенность в обеспеченности зерновыми на случай неурожая и возможность получить дополнительную валютную выручку при необходимости. "Это же деньги, валюта. Если хлеб в закромах есть, в резерве - это валюта. И кто гарантирует, что у нас через год, через два снова не будет засухи, как в прошлом году, и мы не получим урожай? Никто не гарантирует. Поэтому резерв надо восстановить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также потребовал неукоснительного выполнения госзаказа по зерну. "Госзаказ - это железобетонно. Никого не надо уговаривать. Все (облисполкомы. - Прим. БЕЛТА) заключили договоры и проавансированы. Поэтому, чтобы не было потом разговоров, что госзаказ не выполнен. Миллион тонн - это для страны почти ничего. Я уверен, что некоторые крестьяне в этом году будут готовы продать и больше. Главное, чтобы мы могли у них купить этот хлеб", - подытожил глава государства.

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