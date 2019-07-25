Беларусь повысила свой рейтинг в Глобальном инновационном индексе 2019 года

Беларусь заняла 72-е место в Глобальном инновационном индексе 2019 года, значительно повысив свой рейтинг по сравнению с предыдущим годом (тогда было 86-е место), передает Trend со ссылкой на Belta.by

Об этом постоянное представительство Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве проинформировало в своем twitter-аккаунте, сообщает БЕЛТА. Доклад Глобального инновационного индекса (GII) 2019 "Создание здоровой жизни - будущее медицинских инноваций" был представлен сегодня в индийском Нью-Дели. GII, оценивая 129 стран по 80 показателям, стал одним из ведущих эталонов для измерения эффективности инноваций в экономике, сравнительного анализа, который может способствовать диалогу между государственным и частным секторами.

На основе этого рейтинга политики, бизнес-лидеры и другие заинтересованные могут ежегодно оценивать инновационный прогресс. Каждый год GII представляет тематический компонент, который отслеживает глобальные инновации. В этом выпуске он анализирует ситуацию с медицинскими инновациями в следующем десятилетии и рассматривает, как инновации преобразуют предоставление медицинской помощи во всем мире.

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