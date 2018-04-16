МИД КНР: Китай хочет углубить диалог с Японией в рамках концепции "Один пояс - один путь"

16 апреля 2018 07:16 (UTC+04:00)

КНР готова к развитию экономического сотрудничества с Японией и хочет углубить диалог между Пекином и Токио в рамках концепции "Один пояс - один путь". Об этом в понедельник в Токио заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает ТАСС.

"Мы хотим углубить диалог [в рамках концепции "Один пояс - один путь"]", - приводит его слова агентство Киодо. Ван И возглавляет китайскую делегацию, которая принимает участие в первом за более чем семь лет раунде двустороннего экономического диалога на высоком уровне. В понедельник у Ван И также ожидается встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Осенью 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепции "Экономического пояса Шелкового пути" (по названию торгового маршрута из Китая в Европу, впервые обозначенному так в 1877 году) и "Морского Шелкового пути", которые являются частями инициативы "Один пояс - один путь". Данные проекты нацелены на воссоздание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы. Они направлены на интенсификацию научно-технического сотрудничества и углубление экономического взаимодействия между государствами.

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