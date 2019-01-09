Самолет China Southern совершил вынужденную посадку из-за проблем со связью

9 января 2019 14:48 (UTC+04:00)

Самолёт авиакомпании China Southern совершил вынужденную посадку из-за возникших проблем со связью, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Самолёт, совершавший рейс Шэньчжэнь - Лоян-Хух-Хото, вылетел в 14.42 (9.42 мск) однако во время полёта возникла кратковременная проблема с системой связи.

Для обеспечения безопасности полёта экипаж принял решении о возращении воздушного судна в аэропорт вылета.

Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Шэньчжэня в 15.30, авиакомпания приняла решение заменить борт для продолжения полёта.

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